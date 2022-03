Manchester United y Atlético de Madrid chocan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) este martes por vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League, en duelo que se lleva a cabo en el estadio Old Trafford de la localidad de Mánchester (Reino Unido). El partido se encuentra programado para las 3 de la tarde (hora peruana y colombiana y seis más en España) y es transmitido para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus, HBO MAX México y Movistar España. Se viene un gran encuentro entre ambas instituciones.

Depor te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de las selecciones de Argentina y Chile.

En la montaña rusa por la que se mueven el Atlético de Madrid y el Mánchester United, expresivamente imprevisibles en esta campaña, surge el duelo de este martes por una plaza en los cuartos de final de la Liga de Campeones en Old Trafford, sin términos medios, el todo o la nada para los dos equipos, encomendados a sus dos mejores futbolistas y más determinantes de la actualidad: Joao Félix contra Cristiano Ronaldo para deshacer el empate con el que llega la eliminatoria del choque de ida en el Metropolitano.

United vs. Atlético: horarios y canales

PAÍS HORA CANAL Perú 15:00 ESPN, STAR Plus Colombia 15:00 ESPN, STAR Plus Ecuador 15:00 ESPN, STAR Plus Argentina 17:00 ESPN, STAR Plus Uruguay 17:00 ESPN, STAR Plus Chile 17:00 ESPN, STAR Plus España 21:00 Movistar Liga de Campeones México 16:00 HBO MAX

En la previa del partido, Rangnick, entrenador del Manchester United, subrayó que esta es una “gran oportunidad para meterse entre los ocho mejores equipos de Europa” y que, ante el Atlético de Madrid, pueden demostrar que están para competir contra los mejores.

El técnico alemán se presentó ante la prensa, en la ciudad deportiva de Carrington, a poco más de 24 horas de enfrentarse al Atlético en la vuelta de octavos de final de la Champions.

“Es muy importante marcar el primero, más contra un equipo como el Atlético. Los hemos analizado y hemos visto que es un equipo que tiene menos del 50 % de la posesión. Tenemos que tener cuidado con conceder, pero es muy importante que marquemos el primero”, dijo Rangnick.

“Tenemos una gran oportunidad para ser uno de los ocho mejores de Europa. Contra el Tottenham ya demostramos qué nivel podemos tener. Queremos demostrar que podemos competir contra los mejores equipos de Europa”, añadió.

Sobre Cristiano Ronaldo, que marcó un ‘hat trick’ el fin de semana, Rangnick dijo no estar preocupado por la capacidad de recuperación del luso, con dos partidos tan importantes en tan poco espacio de tiempo para un futbolista de 37 años.

“No me preocupa que no pueda recuperarse. Él sabe lo que hacer con su cuerpo. Si puede marcar tres goles, lo veremos, no es fácil contra un equipo así”.

Además, Rangnick confirmó que tiene a todos los futbolistas disponibles, después de que Bruno Fernandes diera negativo ayer en un test y de que Luke Shaw y Scott McTominay se hayan unido al entrenamiento de este lunes.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR