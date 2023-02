Real Madrid vs. Liverpool se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN, Star Plus, Movistar Plus, FOX Sports y HBO Max por la ida de los octavos de final de la Champions League 2022-23. Recuerda que este compromiso se disputará en Anfield, pactado para las 3:00 p.m. (horario de Perú y Colombia). Los de Carlos Ancelotti llegan a este encuentro después de haber vencido por 0-2 al Osasuna, por una nueva fecha de LaLiga Santander. Mientras tanto, por la Premier League, Liverpool derrotó 2-0 al Newcastle, con goles de Darwin Núñez y Cody Gakpo. Depor te traerá el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas y las incidencias desde la web.

Real Madrid visita a Liverpool por octavos de final de la Champions League.

Real Madrid vs. Liverpool: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Nacho, Militão, Rüdiger, Alaba; Modrić, Camavinga, Ceballos; Valverde, Rodrygo y Vinícius.

Courtois; Nacho, Militão, Rüdiger, Alaba; Modrić, Camavinga, Ceballos; Valverde, Rodrygo y Vinícius. Liverpool: Alisson; Arnold, Gómez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Bajcetic; Salah, Gakpo y Núñez.





