Real Madrid vs. Unión Berlín se miden (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este miércoles 20 de septiembre, por la jornada 1 de la UEFA Champions League. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu y arrancará desde las 11:45 de la mañana (hora peruana), bajo la transmisión de los canales ESPN, Star Plus, HBO Max, SKY Sports y Movistar Liga de Campeones para todos los países de América Latina y Europa. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Engánchate al minuto a minuto más completo de todos, así como conoce la programación de este partidazo por Depor.

Real Madrid se alista para el encuentro ante Unión Berlín. (Video: Real Madrid)

Real Madrid vs. Unión Berlín: probables alineaciones

Real Madrid: Kepa Arrizabalaga; Dani Carvajal, Antonio Rudiger, David Alaba, Fran García; Aurélien Tchouaméni, Toni Kroos, Fede Valverde, Jude Bellingham; Rodrygo y Joselu.

Unión Berlín: Frederik Ronnow; Danilho Doekhi, Knoche, Diogo Leite; Aissa Laidouni, Alex Kral, Robin Gosens, Christopher Trimmel; David Fofana, Kevin Behrens y Tiago Tomás.