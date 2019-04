Inesperado: la 'amenaza' de Frenkie de Jong al Barcelona de cara a una posible final de Champions

Las semifinales de la Champions League 2019 dictan que el FC Barcelona enfrentará al Liverpool. De superar a los ingleses, el club azulgrana se mediría ante el Tottenham o Ajax, el club del gran fichaje que todos los hinchas 'Culés' esperan para el verano: Frenkie de Jong.



El joven jugador es una de las principales figuras del equipo de Ámsterdam y sobre una hipotética final ante el FC Barcelona, ha declarado lo especial que sería para él. Aunque dejó en claro que no tendría problemas en vencer a su próximo equipo.

"He pensado en ese escenario. Eso sería especial, pero al mismo tiempo no me importa contra quién jugamos Mientras sea jugador de Ajax, quiero que gane el Ajax. No tendría reparos en tratar de noquear a Barcelona como hicimos con el Real Madrid", aseguró De Jong a 'Four Four Two'.



En la misma entrevista, De Jong recordó con cariño su visita al Camp Nou cuando era niño y reveló que hasta al mismísimo Ronaldinho.



"Recuerdo haber ido de visita al estadio. Realmente fue increíble, estar en el césped y mirar hacia arriba y ver ese enorme estadio que se cierne sobre ti. ¡Wow! Un verano, incluso, fuimos a ver un amistoso del Barcelona. Recuerdo que jugaba Ronaldinho y fue muy emocionante para mí estar allí viéndolo en directo", dijo.

