Con Cristiano Ronaldo y Salah: el equipazo que prepara Juventus para arrasar la próxima temporada [FOTOS]

Cristiano Ronaldo no fue suficiente para conseguir la ansiada 'Orejona', esquiva desde 1996. Juventus ya no quiere más desastres deportivos en el máximo torneo continental europeo y buscará armar una equipazo para hacerse con todos los títulos que jueguen: lo locales le son insuficientes. Por ello, ya piensan en el proyecto 2019-20, con Cristiano a la cabeza y acompañado de cracks como Salah y Ramsey.

Con Aaron Ramsey ya se llegó a un acuerdo y el '10' llegará la próxima temporada a Turín. Los directivos 'bianconeros' saben que no es suficiente y ante la posibilidad de partida de Dybala y Douglas Costa, es necesario sumar jugadores en ataque. Por ello, todos los focos están puestos en Salah, el crack egipcio del Liverpool.



Pero como todo equipo se forma de atrás para adelante, la defensa es primordial para reforzar un equipo italiano. A Bonucci y Rugani, se le sumarán Ruben Dias, el joven defensor del Benfica que ha sido toda una explosión en Portugal y ya tiene los ojos del mundo sobre él.



Otro que se sumaría a este once de ensueño es el defensor Samuel Umtiti, que tendría los días contados en el Barcelona ante la inminente llegada de De Ligt al cuadro catalán. Por los costados, Cancelo y Alex Sandro seguirían en el cuadro turinés. Pjanic, como el medular del equipo, se quedaría para asumir el reto de conseguir la Champions, aunque pretendientes no le faltan.



Juventus sabe que si quiere ganar la Champions debe hacer una inversión más que fuerte, al nivel de otros clubes con el poderío económico de los jeques. El once en mención tendría el equilibrio defensivo como el poderío en ataque para buscar el título tan esquivo.

