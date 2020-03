El coronavirus ya ataca al mundo del fútbol. La Serie A jugó sin público sus encuentros el pasado fin de semana por motivo de prevención. Francia y Dinamarca seguirán sus pasos; sin embargo, la UEFA iría más allá y ordenará que algunos partidos de Champions League se disputen a puertas cerradas. El Barcelona vs. Napoli pueden ser uno de ellos.

Según informa ‘L’Esportiu’, la Generalitat de Catalunya quiere que el partido de vuelta de los octavos de final en el Camp Nou, se juegue sin personas en las graderías por temor al coronavirus.

La decisión iría en consonancia con las medidas que han ido tomando de manera paulatina las autoridades. El Valenvia vs. Atalanta se jugará en Mestalla sin público. Así, Getafe - Inter o el Roma - Sevilla también seguiría sus pasos.

El Secretari de L’Esport en Catalunya, no obstante, aclaró que esta medida no está decidida todavía y que no se tomará hasta que se hable con el Barça. “La decisión no está tomada. Mañana habrá reuniones con el club. La prudencia será el criterio que se deberá imponer”, comentó. Parece que hay ha habido contactos con los azulgrana y que se decidirá en función de cómo avance el tema. “Estamos en contacto con el Barça raíz de la información. Se debe analizar caso a caso y semana por semana”, señaló.

Barcelona empató a uno en la ida en Italia. Antoine Griezmann anotó el tanto de la igualdad luego que Mertens adelante a los napolitanos.

PSG vs. Dortmund sin gente

El partido de vuelta de octavos de final de la Champions entre el PSG y el Borussia Dortmund se disputará el miércoles en París a puerta cerrada, debido a la epidemia de coronavirus, anunció este lunes la prefectura de policía de París.

“Coronavirus: en aplicación de las medidas anunciadas en el consejo de defensa ayer por la tarde, el prefecto de Policía decidió que el partido PSG-BVB se disputará a puerta cerrada”, tuiteó la prefectura.

Privado de una última prueba el sábado en el duelo liguero ante el Estrasburgo, aplazado por la epidemia de coronavirus, el PSG, que perdió 2-1 en la ida en Alemania, deberá jugar sin el apoyo de su público el miércoles en el Parque de los Príncipes.

