El Estadio Olímpico de Montjuic se prepara para recibir uno de los encuentros más decisivos de la temporada, cuando el FC Barcelona se enfrente al Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé en el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2023-24. Los catalanes encaran este encuentro con la esperanza de hacer valer su victoria por 3-2 en el duelo de ida, en el Parque de los Príncipes, pero también con una dosis de preocupación debido a las posibles suspensiones por acumulación de tarjetas amarillas. Suspensiones que perjudicarían los planes de Xavi Hernández en su pizarra táctica.

En el lado culé, la situación es delicada, ya que cinco de sus jugadores clave se encuentran apercibidos de sanción. Frenkie de Jong, Ferran Torres, Joao Félix, Ronald Araújo y Lamine Yamal deberán estar especialmente concentrados contra el PSG, ya que una tarjeta amarilla los dejaría fuera de un hipotético duelo de semifinales ante el Atlético de Madrid o el Borussia Dortmund.

Sin embargo, la buena noticia es que si logran superar la eliminatoria de cuartos sin ser amonestados, llegarán limpios a semifinales, fase que el Barcelona no protagoniza desde la temporada 2018-19, cuando se quedó a puertas de jugar la final del Metropolitano de Madrid al caer por 4-0 ante Liverpool tras ganar por 3-0 en la ida.

Por otro lado, el Barcelona no contará con Sergi Roberto y Christensen, quienes vieron su tercera tarjeta amarilla en el partido de ida en París y deberán cumplir sanción. Esta situación aumenta la presión sobre el resto del equipo para mantener la compostura y evitar tarjetas innecesarias que puedan comprometer su participación en futuros encuentros.

En cuanto al PSG, el conjunto francés también enfrenta preocupaciones similares, ya que cuatro de sus jugadores están en riesgo de perderse una hipotética semifinal si ven una tarjeta amarilla en el partido contra el Barcelona. Vitinha, Ugarte, Skriniar y Lucas Hernández deberán ser cuidadosos para evitar la acumulación de tarjetas y así mantenerse disponibles para futuras instancias de la competición.

Frenkie de Jong podría no jugar las semifinales de Champions si ve amarilla el martes. (Foto: Getty Images)

¿A qué hora juegan Barcelona vs. PSG?





El encuentro entre Barcelona y PSG, por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, empezará a las 2 de la tarde en países como Perú, Colombia y Ecuador. Mientras que en países como Argentina, Uruguay y Brasil podrá verse a partir de las 4. En España comenzará a las 9 de la noche.





¿En qué canales pasan Barcelona vs. PSG?





El partido entre FC Barcelona vs. Paris Saint-Germain podrá verse a través de ESPN y STAR Plus, MAX y TNT Sports, señales oficiales de la Liga de Campeones para América Latina. Mientras que en España se verá vía Movistar y Liga TV BAR. Asimismo, recomendamos no verlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Barcelona le ganó 3-2 a PSG en el partido de ida. (Foto: AFP)





