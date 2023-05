¡Todo listo! La Champions League está muy cerca de acabar y, tras los encuentros de las semifinales, ya se conocen a los dos finalistas del torneo más importante de Europa. Manchester City se cobró su revancha con el Real Madrid, mientras que el Inter se quedó con el derbi de Italia ante el AC Milan. Ahora, ambas escuadras se enfrentarán en una duelo de infarto, que se volverá a jugar en Turquía despúes de 18 años.

Los dirigidos por Pep Guardiola recibieron a los merengues este miércoles 17 de mayo, luego de haber robado un empate (1-1) en el Santiago Bernabéu. Pero el partido fue totalmente distinto al de la ida y los ‘Cuidadanos’ fueron los amos y señores del juego en el Etihad Stadium, que tuvo una nula reacción del equipo al mando de Carlo Ancelotti, quien se tuvo que resignar a despedirse del sueño de ganar de manera consecutiva la Liga de Campeones.

Inter, por otro lado, va por su cuarta ‘Orejona’ luego de 13 años. El ‘Neroazurri’ fue el primer equipo en escribir su nombre en la final al volver a derrotar a su clásico rival: el ‘rossonero’, y está vez le alcanzó con el gol de Lautaro Martínez en el final del partido (74′) para pasar a la siguiente fase con un resultado global de 3-0.

Cabe destacar que la final se celebra por segunda vez en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul, un recinto construido para la candidatura de Turquía en los Juegos Olímpicos de 2008, en el que en el que la selección turca disputa sus partidos, y con una capacidad de 75.000 espectadores.

¿Cuándo es la final Inter vs. Manchester City?

El partido más esperado por todos los aficionados del balompié internacional se disputará el sábado 10 de junio de 2023.

¿Dónde se jugará la final entre Inter vs. Manchester City?

El cotejo se jugará en el Estadio Olímpico Atatürk, es un estadio de Estambul (Turquía). Situado en el distrito occidental de İkitelli, es el estadio con mayor capacidad del país y está dedicado a Mustafa Kemal Atatürk, el fundador y primer presidente de la República de Turquía. Cabe mencionar que esta sede fue seleccionado inicialmente para recibir la final de la edición 2020, pero la misma se trasladó a Lisboa por la pandemia de la COVID-19.

¿A qué hora juegan Inter vs. Manchester City?

Aún no hay confirmación por parte de la UEFA, pero es probable que este compromiso se juegue desde las 14:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador, y 21:00 horas de España.

Perú : 2:00 p.m.

: 2:00 p.m. Colombia : 2:00 p.m.

: 2:00 p.m. Ecuador : 2:00 p.m.

: 2:00 p.m. Argentina : 4:00 p.m.

: 4:00 p.m. Chile : 3:00 p.m.

: 3:00 p.m. Brasil : 4:00 p.m.

: 4:00 p.m. México: 1:00 p.m.

¿Qué canales transmitirán el Inter vs. Manchester City?

Como a lo largo de la Champions League 2022/23, el encuentro entre Inter vs. Manchester será transmitido por las señales de ESPN, Star Plus, Movistar Plus, beIN Sports y Fútbol Libre desde las 2:00 de la tarde (hora peruana), para todos los países de América Latina. También podrás engancharte al minuto a minuto más completo de todos por la web de Depor.





