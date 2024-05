Ver la final de la Champions League entre Real Madrid vs. Borussia Dortmund EN VIVO y EN DIRECTO: revisa los horarios y canales ONLINE TV LIVE AHORA del partido que se juega en el Estadio de Wembley (Londres) por la definición de la Liga de Campeones de la UEFA y que tiene como hora de inicio las 2 de la tarde para Perú, Colombia y Ecuador (4:00 p.m. en Argentina y Brasil). Los canales encargados de la TRANSMISIÓN OFICIAL SIN CORTES Y GRATIS serán ESPN, STAR Plus, ATV, MAX y TNT Sports para América Latina. Mientras que España disfrutará del choque en las señales de Movistar, TVE y RTVE Play. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Borussia Dortmund y Real Madrid se enfrentan este sábado 1 de junio en la gran final de la UEFA Champions League 2023/2024.

Final de Champions League 2024

Equipos: Real Madrid y Borussia Dortmund.

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia).

Estadio: Wembley (Londres).

Hora: 21:00 CET (-2 GMT).

Canales: ATV, ESPN, STAR Plus, TNT Sports, MAX, Paramount, TUDN, TVE, RTVE Play