Uno de los mensajes que se ha viralizado en la previa del partido entre Real Madrid y Liverpool, por la gran final de la UEFA Champions League, en el Stade de France de París, ha sido el de Iker Casillas. Sí, el exportero y leyenda del club español ha dejado en su cuenta de TikTok un video para todos sus seguidores sobre qué es lo que pasará si el cuadro ‘Vikingo’ no sale campeón de Saint-Denis. El también exjugador del Porto no querrá saber nada del mundo.

“Señoras y señores, si mi querido Real Madrid pierde la final de Champions... no me llamen, no me escriban, no me busquen, porque yo habré muerto con ellos”, dice el video que Casillas ha publicado en redes sociales. Lógicamente, no ha tardardo en viralizarse a poco del encuentro en la capital francesa.

El exportero español, que ganó la Champions League en Lisboa 2014 ante el Atlético de Madrid es un aficionado más que disfrutará esta noche de la final europea apoyando al que fue su equipo desde 1999 hasta 2015.

Más de la final de la Champions League

Real Madrid sueña con la ‘Decimocuarta’, la séptima en el siglo XXI y quinta en los últimos ocho años, una racha iniciada precisamente con el veterano técnico italiano, capaz de sacar de nuevo el máximo rendimiento a una plantilla muy veterana y experimentada que ya sabe lo que es ganar la ‘Orejona’ hasta en cuatro ocasiones.

Pero el Liverpool también puede presumir de estar seguramente en la madurez de su etapa con Klopp. Más de la mitad de sus titulares en 2018 repetirán, salvo sorpresa, en el once, y un total de ocho lo harán respecto al título de 2019, uno de los muchos que ha ganado en estos años un equipo que no quiere quedar intimidado ante el historial de su rival, al que buscará ahogarle en su presión, ritmo alto y verticalidad constante.





