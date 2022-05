Liverpool vs. Real Madrid tendrá un duelo EN VIVO y EN DIRECTO por la gran final de la Champions League a través de las señales televisivas de ESPN y Star Plus para toda Latinoamérica. Este compromiso entre ‘Reds’ y ‘Merengues’ se disputarán el Stade de France el día sábado 28 de mayo del 2022 desde las 2:00 p.m. (horario de Perú y Colombia). Por el momento no hay mayores detalles de los equipos titulares, pero todo hace indicar que Jürgen Klopp apostará por Luis Díaz desde el arranque. No te pierdas ningún detalle del desarrollo del compromiso y síguelo a través de la web de Depor. Además, revisa los canales de TV y horarios en el mundo.

Luego de lo visto en las semifinales, uno no podría determinar qué equipo parte como favorito en la capital de Francia. Si bien Liverpool llegará con algunas bajas o en su defecto no tendrá a todos sus futbolistas al 100%, esto, durante el desarrollo del compromiso, queda al margen pues estamos hablando de posiblemente los dos mejores equipos del mundo.

Los dirigidos por Jürgen Klopp tuvieron la inmejorable chance de hacer historia en el fútbol inglés si ganaban la Premier League, de convertirse en el único equipo en llevarse todos los trofeos que disputó durante la temporada. No obstante, el Manchester City les aguó la fiesta y tendrán que conformarse con disputar su tercera final ante los de Carlo Ancelotti.

Lo destacable de los ‘Reds’ es que han sido capaces de jugar todos los partidos de la campaña 2021-22. Con la Carabao Cup y la FA Cup en sus vitrinas, llevarse la ‘Orejona’ sería el cierre perfecto para una temporada llena de grandes momentos y que les ha permitido consolidar un equipo que, pase lo que pase en París, quedará para la historia.

¿Pero dónde están las fortalezas del conjunto de Anfield? La intensidad con la que juegan los convierte en un equipo electrizante y asfixiante, difícil de neutralizar y que, si los jugadores están en su tarde, son capaces de llenarte la canasta. A diferencia del Liverpool que llegó a la final de la Champions League en Cardiff -la cual perdió ante el Real Madrid- y al que le ganó la otra definición al Tottenham en el Wanda Metropolitano, este no sostiene su juego en su delantera ni en los movimientos constantes de Roberto Firmino.

Tal es así el cambio, que el delantero brasileño ya no es titular y se ha convertido en una importante pieza de recambio. Y es que ahora Jürgen Klopp ha redirigido el control del juego hacia el mediocampo, donde jugadores como Fabinho y Thiago Alcántara han crecido exponexialmente respecto al año pasado.

Estas variantes, sumadas a la excepcional incorporación de Luis Díaz en febrero y al conocido desequilibrio constante de Sadio Mané y Mohamed Salah, hacen del Liverpool un equipo peligroso y con múltiples recursos para hacer daño. No obstante, como todo pro este también tiene sus contras, y es que en varias ocasiones, a pesar de tener a un defensor cono Virgil van Dijk, quedan descompensados en fase defensiva y conceden más goles de los que deberían.

Finalmente, aquí viene uno de los problemas para Klopp: por más que tendrá a otros jugadores como Andrew Robertson, Trent Alexander-Arnold y Alisson en buen estado, Salah, Fabinho, Thiago, Van Dijk y Joel Matip -la pareja ideal para el neerlandés- llegarán con lo justo o entre algodones. Queda ver cómo solucionará esto el técnico alemán o si ha evaluado alguna variante que pueda sorprendernos.

Liverpool vs. Real Madrid: horarios del partido

País Hora Perú 14:00 horas Colombia 14:00 horas México 14:00 horas Ecuador 14:00 horas Brasil 16:00 horas Uruguay 16:00 horas Paraguay 15:00 horas Argentina 16:00 horas

En lo que respecta al Real Madrid, Carlo Ancelotti ha sido muy cauto durante estas últimas semanas y, aunque ha seguido utilizando su equipo titular en los últimos partidos de LaLiga Santander, es consciente que enfrente tendrá a un equipo que, al igual que ellos, también tiene la mística de salir de apuros poniendo la camiseta por delante.

La imagen que ha reflejado el Real Madrid en sus últimos partidos, especialmente aquellos que fueron parte de las rondas K.O. en la Champions League, es que es un equipo frágil defensivamente, concede muchos goles y puede ser dominado durante gran parte del trámite. sin embargo, para beneplácito de los amantes de la épica y las hazañas, han sabido salir airosos de situaciones límites con mucha grandeza.

Más allá de ese argumento que no necesariamente está vinculado con el fútbol, la manera en que Karim Benzema ha asumido el liderazgo del equipo le ha dado a ‘Carletto’ la posibilidad de explotar aún más más características ofensivas de Vinícius Junior, sobre todo partiendo como un extremo izquierdo pero llegando como un segundo delantero. Por eso, en las ocasiones en las que el brasileño ha anotado, ha estado libre de marca o con espacio suficiente para quedar a tiro de remate.

Yendo hacia el mediocampo, a pesar de que muchos pedían a gritos la renovación del tridente conformado por Casemiro, Toni Kross y Luka Modrić, estos han sabido adaptarse a las nuevas características del equipo y han rendido al máximo nivel. Por si fuera poco, la incorporación de la versión madura de Federico Valverde le ha dado un músculo especial al juego de los ‘Blancos’. Asimismo, el fichaje de Eduardo Camavinga terminó siendo más rentable de lo esperado: con 19 años el volante francés juega como si tuviera 30 y ha sido clave cada vez que tuvo la chance de ingresar.

En la línea defensiva, David Alaba llegó del Bayern Múnich para sumarle a Éder Militão y convertirlo en un mejor defensor. El brasileño sigue cometiendo algunos errores puntales, lo cual lo convierte a veces en el punto flaco del Real Madrid. Pese a ello, el soporte de Thibaut Courtois es una razón ineludible para creer que el Real Madrid puede sostener el cero en su portería por más tiempo de lo esperado.

La prueba clave para los de Ancelotti será el sábado en el Stade de France, pues el Liverpool es un equipo muy diferente a los que han enfrentado en esta edición de la Champions League y es muy poco probable que comentan los mismos errores que el PSG, Chelsea y el Manchester City. Veremos cómo resuelve esto el estratega italiano.

Liverpool vs. Real Madrid: canales de TV

País Canales Perú ESPN y Star Plus Colombia ESPN y Star Plus México HBO Max, ESPN y Star Plus Ecuador ESPN y Star Plus Brasil ESPN y Star Plus Uruguay ESPN y Star Plus Paraguay ESPN y Star Plus Argentina ESPN y Star Plus

Liverpool vs. Real Madrid: posibles alineaciones

Liverpool: Alisson Becker; Tren Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Fabinho, Thiago Alcántara, Henderson; Mohamed Salah, Luis Díaz y Sadio Mané.

Alisson Becker; Tren Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Fabinho, Thiago Alcántara, Henderson; Mohamed Salah, Luis Díaz y Sadio Mané. Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carbajal, Militao, David Alaba; Ferland Mendy; Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Federico Valverde; Karim Benzema y Vinicius Junior.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.