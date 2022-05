Real Madrid vs. Liverpool EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue la gran final de la Champions League 2021-22, este sábado 28 de mayo desde las 2:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN, Star+(Star Plus), HBO Max, TVE La 1, RTVE.es, fuboTV España, Movistar+ y Movistar Liga de Campeones. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

El trece veces campeón de la Champions League, Real Madrid, buscará su decimocuarta estrella ante el Liverpool, uno de los mejores equipos del mundo en la actualidad y que ha ganado la competición en seis ocasiones. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Stade de France.

¿A qué hora se juega el Real Madrid vs. Liverpool?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 2:00 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 3:00 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 4:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Real Madrid vs. Liverpool se enfrentan por la gran final de la Liga de Campeones. Conoce todos los detalles.

Real Madrid vs. Liverpool: canales del partido y cómo ver por TV

El Real Madrid vs. Liverpool será uno de los duelos más atractivos del fin de semana en el mundo futbolístico. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Stade de France y será transmitido para México, por TNT Sports, TNT Go, HBO Max. En Sudamérica, la contienda se podrá ver por ESPN y Star+(Star Plus); en España, por TVE La 1, RTVE.es, fuboTV España, Movistar+ y Movistar Liga de Campeones, mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son SiriusXM FC, Paramount+, Univision, TUDN USA, CBS, TUDNxtra, Univision NOW, TUDN.com, ViX, TUDN App.

Real Madrid vs. Liverpool: así llegan los equipos

El Real Madrid disputa su quinta final de las nueve últimas ediciones, tras haber ganado el trofeo en 2014, 2016, 2017 y 2018, este último precisamente contra el Liverpool, en Kiev (3-1).

Por su parte, la formación inglesa llega a su tercera final en cinco años, tras la perdida contra los blancos en la capital ucraniana, e imponerse el año siguiente, en 2019, al Tottenham (2-0).

El Real Madrid llega como vencedor de la liga española y el Liverpool ha ganado la FA Cup y la Copa de la Liga inglesas, a lo que se unió un segundo puesto en la Premier, disputando el título al Manchester City hasta el último minuto.

Todos esos ingredientes hacen del partido un clásico. Ninguna otra final se ha repetido tantas veces, ya que será la tercera que se vean las caras en el partido decisivo. Antes de la final ganada por el Real Madrid en 2018, se habían medido en 1981 en París, con triunfo de los ‘Reds’ (1-0).

El duelo tiene por tanto aires de revancha, sobre todo para uno de las estrellas del Liverpool, el delantero egipcio Mohamed Salah, que en la final de 2018 resultó lesionado en el primer tiempo, tras una entrada de Sergio Ramos.

“Es el momento de la revancha. Nos derrotaron en aquella final, en un día triste para nosotros”, señaló Salah, que ha anotado ocho tantos en esta Champions.

Pero el técnico del Liverpool, Jurgen Klopp, huye de la palabra revancha. “Muchas cosas pasaron en 2018, como la lesión de Salah, la forma en que encajamos los goles (dos de ellos por errores del portero Loris Karius). No creo en la venganza. Aquello quedó atrás”, señaló el alemán.

En cuanto a la actualidad, Real Madrid no tiene bajas y llegó a París con el equipo completo. Por su parte, en Liverpool, el único descartado es Divock Origi, por lesión. Estaban en duda Thiago Alcántara y Fabinho, pero viajaron con la delegación y Klopp los podría tomar en cuenta.

Real Madrid vs. Liverpool: últimos enfrentamientos

Liverpool 0-0 Real Madrid | 2021 | Champions League

Real Madrid 3-1 Liverpool | 2021 | Champions League

Real Madrid 3-1 Liverpool | 2018 | Champions League

Real Madrid 1-0 Liverpool | 2014 | Champions League

Liverpool 0-3 Real Madrid | 2014 | Champions League

Liverpool 4-0 Real Madrid | 2009 | Champions League

Real Madrid 0-1 Liverpool | 2009 | Champions League

Liverpool 1-0 Real Madrid | 1981 | Champions League

Real Madrid vs. Liverpool: probables alineaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Ferland Mendy, Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, Federico Valverde, Karim Benzema y Vinicius Junior. DT: Carlo Ancelotti.

Liverpool: Allison Becker, Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Andrew Robertson, Jordan Henderson o Thiago, Fabinho, Naby Keita, Mohamed Salah, Luis Díaz y Sadio Mané. DT: Jürgen Klopp.

Con información de AFP.





