La emoción de la Champions League 2025 sigue a flor de piel, y este martes 11 de marzo, Barcelona vs. Benfica se juegan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) el todo por el todo en el Estadio Olímpico de Montjuic. Con el pase a los cuartos de final en juego, ambos equipos prometen un choque vibrante que ningún fanático del fútbol querrá perderse. El partido está programado para las 12:45 p.m. (hora peruana) y podrá verse en ESPN, Disney Plus, DirecTV (DGO), DSports y Movistar. Para los hinchas en Colombia y Ecuador, el horario será el mismo, mientras que en Bolivia, Paraguay y Venezuela, el encuentro arrancará a la 1:45 de la tarde. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, la acción comenzará a las 2:45 p.m. Si quieres seguir cada jugada, gol y momento clave del partido, no te pierdas el minuto a minuto más completo con todas las incidencias en Depor. ¡El destino de estos gigantes del fútbol europeo está en juego! Como bien se recuerda, la ida terminó a favor de los ‘Culés’ por 1-0, con gol de Raphinha. ¿Podrán los Hansi Flick mantener su ventaja?

Barcelona vs. Benfica se enfrentan por la vuelta de octavos de final de la Champions League 2025 (Video: @FCBarcelona_es)