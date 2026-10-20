Desde Francia, EN VIVO | EN DIRECTO juegan por la , en el duelo válido por la jornada 3 de la . ¿Dónde pasan el partido que se jugará en el Parque de los Príncipes? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal que podrás ver desde cableoperadores como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además del acceso de pago en Disney Plus Premium. ¿Estás en México? Tranquilo, podrás mirarlo por TNT Sport y HBO MAX, y si estás en España, solo tendrás que acceder al canal de Movistar Liga de Campeones. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este martes 20 de octubre desde las 14:00 horas.

Barcelona vs. PSG se enfrentarán en e Parque de los Príncipes. (Video: FC Barcelona)
Barcelona vs. PSG se enfrentarán en e Parque de los Príncipes. (Video: FC Barcelona)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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