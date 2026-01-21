Este miércoles 21 de enero desde las 3:00 p.m. (horario peruano), vs. chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por la Fase de Liga de la . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de ESPN en todo el territorio latinoamericano, además de la versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium, servicio de paga. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Fortuna Arena será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Barcelona vs. Slavia Praga se enfrentan por al Fase de Liga de la Champions League. (Video: Barcelona)
