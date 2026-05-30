Este sábado 30 de mayo desde las 11:00 a.m. (horario peruano), vs. chocan EN VIVO y EN DIRECTO, para definir al campeón de la . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de ESPN en todo el territorio latinoamericano, además de la versión de streaming en la plataforma de Disney Plus, servicio de paga. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Puskás Aréna será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España. Si estás en México, podrás mirarlo vía HBO MAX y TNT Sports, y en suelo español por Movistar Liga de Campeones.

Con la transmisión de ESPN, Disney Plus, TNT Sports, HBO MAX y Movistar Liga de Campeones, PSG vs. Arsenal se miden por la final de la Champions League. (Video: UEFA Champions League)
Con la transmisión de ESPN, Disney Plus, TNT Sports, HBO MAX y Movistar Liga de Campeones, PSG vs. Arsenal se miden por la final de la Champions League. (Video: UEFA Champions League)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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