Desde Grecia, vs. jugaron por la , en el duelo válido por la jornada 4 de la Fase de Liga. ¿Dónde pasaron el partido? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estuvo disponible en ESPN, canal que pudiste ver desde cableoperadores como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además del acceso de pago en Disney Plus Premium. ¿Estuviste en México? Tranquilo, pudiste mirarlo por TNT Sport y HBO MAX, y si estás en España, solo tienes que acceder al canal de Movistar Liga de Campeones. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputó este miércoles 4 de noviembre desde las 12:45 horas.

Real Madrid vs. AEK Atenas por la fecha 4 de la Champions League. (Video: Real Madrid TV)
Real Madrid vs. AEK Atenas por la fecha 4 de la Champions League. (Video: Real Madrid TV)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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