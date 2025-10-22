Por la fecha 3 de la Fase de Liga de la , vs. se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | STREAMING con la transmisión de ESPN y Disney para Latinoamérica, en México por TNT y HBO MAX y España a través de Movistar Liga de Campeones. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! Los horarios del encuentro son: en Perú, Colombia y Ecuador a las 2:00 p.m.; en España desde las 9:00 p.m.; en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay a la 4:00 p.m.; mientras que en México desde las 1:00 p.m. Este encuentro tendrá lugar en el Estadio Santiago Bernabéu. No te pierdas todos los detalles, el minuto a minuto de este y todos los partidos del torneo local en la web de Depor.

Real Madrid vs Juventus por la Champions League | ViDEO: Real Madrid
