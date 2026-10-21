Este miércoles 21 de octubre desde las 2:00 p.m. (horario peruano), vs. chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por la tercera fecha de la Fase de Liga de la . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de ESPN en todo el territorio latinoamericano, además de la versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium, servicio de paga. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Santiago Bernabéu será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España.

Real Madrid vs. RB Leipzig se enfrentarán en el Estadio Santiago Bernabéu. (Video: FC Barcelona)
Real Madrid vs. RB Leipzig se enfrentarán en el Estadio Santiago Bernabéu. (Video: FC Barcelona)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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