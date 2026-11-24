Desde el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid vs. PSV EN VIVO | EN DIRECTO juegan por la Champions League 2026-27, en el duelo válido por la jornada 5 de la Fase de Liga. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal que podrás ver desde cableoperadores como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además del acceso de pago en Disney Plus Premium. ¿Estás en México? Tranquilo, podrás mirarlo por TNT Sport y HBO MAX, y si estás en España, solo tendrás que acceder al canal de Movistar Liga de Campeones. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este martes 24 de noviembre a las 15:00 horas.

Real Madrid vs. PSV: previa del partido

¿Cómo ver Real Madrid vs. PSV en Perú?

En Perú, el partido entre Real Madrid y PSV se podrá ver EN VIVO por ESPN y Disney Plus Premium. Los aficionados podrán sintonizar el canal deportivo mediante los operadores de televisión por suscripción que lo incluyan en sus paquetes, mientras que por internet tendrán la alternativa de ingresar a Disney Plus Premium y buscar la transmisión en la sección de ESPN.

¿Cómo ver Real Madrid vs. PSV en Argentina?

En Argentina, los hinchas podrán seguir el compromiso por ESPN y Disney Plus Premium. Para verlo por televisión, deberán contar con un servicio de cable que incluya la señal deportiva; mientras que desde celulares, computadoras y Smart TV podrán acceder a la plataforma de Disney Plus con una suscripción Premium activa.

¿Cómo ver Real Madrid vs. PSV en México?

En territorio mexicano, la transmisión estará disponible por TNT Sports y HBO Max. Los aficionados podrán contratar un servicio de televisión de paga que incluya TNT para disfrutar del encuentro, o ingresar a HBO Max mediante una suscripción activa y seleccionar el contenido deportivo correspondiente.

¿Cómo ver Real Madrid vs. PSV en Colombia?

En Colombia, el encuentro de Champions League se podrá seguir a través de ESPN y Disney Plus Premium. La primera alternativa estará disponible mediante los operadores de televisión por suscripción, mientras que la segunda permitirá acceder a la transmisión online desde dispositivos compatibles.

¿Cómo ver Real Madrid vs. PSV en Ecuador?

En Ecuador, los aficionados tendrán las señales de ESPN y Disney Plus Premium para seguir el enfrentamiento entre el conjunto español y el equipo neerlandés. Podrán acceder a ESPN mediante su operador de televisión por cable o satélite, y a la plataforma digital con una cuenta activa del plan Premium.

¿Cómo ver Real Madrid vs. PSV en España?

En España, el compromiso se podrá ver por Movistar Plus+, a través de los canales de Movistar Liga de Campeones. Los usuarios que tengan contratado un paquete compatible podrán acceder a la transmisión desde su televisor o mediante la aplicación de Movistar Plus+ en dispositivos móviles y computadoras.

¿Cómo ver Real Madrid vs. PSV en Chile?

En Chile, el partido estará disponible por ESPN y Disney Plus Premium. Los seguidores del Real Madrid y PSV podrán sintonizar la señal deportiva mediante las cableoperadoras que la incluyan en sus paquetes o conectarse a Disney Plus Premium para disfrutar del encuentro por streaming.

Con la transmisión de ESPN, Disney Plus, HBO MAX, TNT Sports y Movistar Liga de Campeones, Real Madrid se enfrenta al PSV. (Video: Real Madrid)