Este viernes 30 de enero desde las 06:00 a.m. (horario peruano), se sortea EN VIVO y EN DIRECTO por la fase final. ¿Cómo ver este evento? La transmisión estará a cargo de ESPN para todo el Perú por señal cerrada, además de la versión de streaming en las plataformas de Disney Plus, Zapping, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza es el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España. ¡No te lo pierdas!

