Este viernes 27 de febrero desde las 06:00 a.m. (horario peruano), se sortearán los emparejamientos de los play-offs de la . ¿Cómo se puede ver este evento? La transmisión estará a cargo de ESPN para todo el Perú por señal cerrada, además de la versión de streaming en las plataformas de Disney Plus, Zapping, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza, será el escenario de este sorteo y arrancará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España.

Previa del sorteo de 8vos. de final de Champions League. (Video: Fútbol Pasión / Foto: Getty Images)
Previa del sorteo de 8vos. de final de Champions League. (Video: Fútbol Pasión / Foto: Getty Images)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS