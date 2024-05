En el Estadio Parque de los Príncipes, PSG vs Dortmund chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League, este martes 7 de mayo. El partido, que será trascendental para ambas escuadras en su búsqueda del pase a la final, arrancará a las 2:00 de la tarde (hora colombiana y peruana) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN, STAR Plus y FOX Sports para América Latina, mientras que Movistar será la señal encargada pasar el duelo en España. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

La importancia de este partido queda patente en la búsqueda del primer finalista que competirá en Wembley el 1 de junio. En París, la escuadra local dirigida por el español Luis Enrique anhela alcanzar su segunda final histórica, pero se enfrenta a un obstáculo alemán fuerte, como se evidenció en el primer encuentro.

Aunque es considerado el menos favorito entre los cuatro semifinalistas, el Dortmund arriba con una ventaja de un gol y cuenta con argumentos para mantener esa diferencia como visitante. El choque de ida fue equilibrado y ambos cuadros tuvieron oportunidades, por lo que se anticipa un enfrentamiento abierto, difícil de prever y, posiblemente, por la calidad individual de los jugadores.

En esa línea, Kylian Mbappé pisará el césped del Parque de los Príncipes por última vez en un enfrentamiento europeo vistiendo la camiseta del Paris Saint-Germain. El delantero, que ha batido numerosos récords, siente una deuda con los aficionados parisinos, quienes han quedado desconcertados por sus altibajos recientes.

Antes de partir hacia nuevos horizontes, la influencia clave de Kylian en la posibilidad de que su escuadra llegue a su segunda final de la Liga de Campeones podría ser determinante. El futbolista reconoce que tienen “mucha, mucha presión” de cara a la vuelta frente al Borussia, pero afirma que están “seguros” de clasificarse.

Por otro lado, el Dortmund confía en el potencial goleador de Niclas Füllkrug, quien marcó el tanto en Alemania, y en la destreza desequilibrante de Jadon Sancho. El árbitro italiano Daniele Orsato liderará este crucial enfrentamiento, acompañado en el VAR por Massimiliano Irrati, con Paolo Valeri como asistente, junto a Ciro Carbone y Alessandro Giallatini en las bandas, y Davide Massa como cuarto árbitro.

¿A qué hora inicia PSG vs Dortmund?

El enfrentamiento entre PSG vs Dortmund este martes 7 de mayo por el choque de vuelta de la Champions League promete ser un duelo con muchas oportunidades de gol. Si estás buscando ver este partido, ten en cuenta que los horarios pueden variar según el país en el que te encuentres. Por ejemplo, en México comenzará a la 1:00 p.m., mientras que en Perú, Colombia y Ecuador arrancará a las 2:00 p.m. En Chile y Paraguay el duelo se dará desde las 3:00 p.m., y en Argentina y Uruguay vivirán esta pguna a las 4:00 p.m.

¿En qué canales TV ver PSG vs Dortmund?

Si deseas ver el encuentro completo entre PSG vs Dortmund por la vuelta de la Champions League, pero no sabes qué canales pasarán este emocionante choque, te indicamos a continuación. El enfrentamiento será transmitido EN VIVO y GRATIS en toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus, MAX, TNT Sports y FOX Sports. En tanto, en España será por Movistar LaLiga. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. ¡No te lo puedes perder!

¿Dónde juegan PSG vs Dortmund?





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

El trofeo de la Eurocopa fue presentado este miércoles en el Estadio Olímpico de Berlín en una ceremonia en la que participaron el director del torneo, Philipp Lahm, la ministra de Interior alemana, Nancy Faeser, y el alcalde gobernador de Berlín, Kai Wegner. (Video: EFE)