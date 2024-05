El último mes ha sido una montaña rusa para Erling Haaland. Tras ser señalado en los cuartos de final de la Champions League frente al Real Madrid por su falta de impacto en los partidos, el jugador experimentó un breve periodo sin jugar. No obstante, regresó con fuerza al anotar un tanto en la victoria 2-0 contra el Nottingham Forest en la fecha 35 de la Premier League, seguido por un espectacular ‘poker’ en el 5-1 contra el Wolves en la jornada siguiente y más reciente de la liga inglesa. A pesar de su destacada actuación, en el último compromiso en mención, el futbolista fue sustituido por Pep Guardiola, lo que provocó malestar en el ‘Cyborg’ y generó críticas hacia su actitud.

Roy Keane, un ídolo del Manchester United conocida por sus críticas hacia Haaland, lo comparó hace semanas con “ casi un jugador de cuarta división ” y recordado por haber lesionado gravemente a Alf-Inge Haaland, padre del delantero, en 1997, volvió a lanzar críticas contra el jugador del City, a pesar de los cuatro goles del ‘Androide’ al Wolverhampton.

Tras ser reemplazado por Julián Álvarez a los 82 minutos, Keane comentó sobre la reacción de Erling al marcharse con una expresión de desagrado frente a Guardiola. “Vimos cómo se llevaban a Haland, no muy feliz, se estaba comportando como un mocoso mimado”, manifestó Roy en el programa deportivo de Sky Sports ante las protestas visibles del delantero noruego después de ser sustituido.

Keane, de 52 años, agregó que estas tensiones no favorecen en el desempeño de ningún equipo. A pesar de que el noruego marcó goles y su equipo ganó, Roy consideró que esto no justifica su comportamiento. “Creo que cuando también tienes una disputa con tu entrenador no ayuda a que los resultados vayan a tu favor. Pero como ganan el partido y él marca goles, casi se olvida”, concluyó el exfutbolista.





¿Cuántos goles tiene Erling Haaland en la Premier 2023-24?

Erling Haaland, de 23 años, ha dominado la temporada como el principal artillero de la Premier League, acumulando 25 goles en 28 partidos. En total, ha anotado 36 veces en 41 encuentros en todas las competiciones de esta campaña. Además, ha contribuido con 6 asistencias, distribuidas entre la liga inglesa y la Champions League.

Manchester: lo que se les viene

Luego de medirse ante el Wolves, Manchester City deberá enfocarse en su próximo reto. Su contrincante será nada menos que el Fulham, con el que se medirá el sábado 11 de mayo desde las 6:30 de la mañana (hora peruana y colombiana), en el Craven Cottage.

Ojo, el compromiso será parte de la jornada 37 de la Premier, en el que el conjunto de Erling Haaland se encuentra en el segundo lugar de la tabla general tras obtener 25 partidos ganados, siete empates y tres derrotas. Su rendimiento le ha llevado a obtener 82 unidades.

