Gol de Ademola Lookman para el descuento del Atlético de Madrid vs. Barcelona. (Video: ESPN)
Gol de Ademola Lookman para el descuento del Atlético de Madrid vs. Barcelona. (Video: ESPN)

Luego de un arranque furioso en ataque del FC Barcelona, llegó la respuesta del Atlético de Madrid, con golazo de . El delantero nigeriano aprovechó un desborde de su compañero, Marcos Llorente, para definir a un solo toque y vencer la resistencia del golero culé Joan García. En apenas 24 minutos, los blaugranas se pusieron 2-0 arriba, con goles de Lamine Yamal y Ferrán Torres, empatando de momento la serie de cuartos de final de , hasta que llegó el descuento colchonero.

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