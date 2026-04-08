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¡Liquidó el partido! Gol de Alexander Sorloth para el 2-0 del Atlético de Madrid vs. Barcelona
Cuando Barcelona atacaba y buscaba el empate, con uno menos por expulsión de Pau Cubarsí, Atlético de Madrid puso el 2-0 en un contragolpe y liquidó el duelo de ida de cuartos de final de la Champions League. El autor del gol fue el noruego Alexander Sorloth, quien empujó un centro del italiano Matteo Ruggeri por la banda izquierda. El cuadro azulgrana buscó por todos los medios marcar el descuento, pero no iba a llegar. Los ‘colchoneros’ sacaron adelante un gran resultado en el Camp Nou y tienen pie y medio para instalarse en semifinales del torneo.