Gol de Alexander Sorloth, Atlético de Madrid 2-0 Barcelona. (Video: ESPN)
Gol de Alexander Sorloth, Atlético de Madrid 2-0 Barcelona. (Video: ESPN)

Cuando Barcelona atacaba y buscaba el empate, con uno menos por expulsión de Pau Cubarsí, puso el 2-0 en un contragolpe y liquidó el duelo de ida de cuartos de final de la Champions League. El autor del gol fue el noruego , quien empujó un centro del italiano Matteo Ruggeri por la banda izquierda. El cuadro azulgrana buscó por todos los medios marcar el descuento, pero no iba a llegar. Los ‘colchoneros’ sacaron adelante un gran resultado en el Camp Nou y tienen pie y medio para instalarse en semifinales del torneo.

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