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¡Terrible error del arquero! Gol de Anthony Gordon para el 1-0 del Barcelona vs. Sabah
Anthony Gordon abrió el marcador para el Barcelona a los 31 minutos del primer tiempo, en el duelo frente al Sabah por la Champions League. La jugada nació por la banda derecha, donde Karim Adeyemi envió un centro que terminó en un remate dentro del área. El arquero Stas Pokatilov logró rechazar el balón, pero no pudo controlar el rebote y dejó la pelota suelta en una zona peligrosa. Gordon, atento a la acción, apareció para aprovechar la segunda oportunidad y definir con precisión, mandando el balón al fondo de la red para poner el 1-0 a favor del equipo dirigido por Hansi Flick. Tras este tanto, el delantero inglés volvió a aparecer en el área, pero la acción fue anulada por una posición adelantada de Gabriel Jesus.
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.