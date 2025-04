El Borussia Dortmund no baja los brazos en su misión de clasificar a las semifinales de la Champions League. De penal, Serhou Guirassy ya había acercado a su equipo en el primer tiempo frente al Barcelona y en el segundo tiempo del Signal Iduna Park, hizo lo mismo en los primeros minutos, tras un córner que terminó dándole un balón aéreo que encajó aprovechando su talla, superando a sus rivales y poniendo el 2-0 para las ‘abejas’. Pero no se contento solo con dos goles, pues sabía que la tarea se ponía cuesta arriba por el autogol de su compañero que puso adelante en el marcador global a los ‘culés’. Por lo que al minuto 75, aprovechó que las marcas de sus rivales no lo incomodaron y sacó un potente disparo al arco dándole un 3-1 a su escuadra.

Hat-trick de Guirassy frente al Barcelona:

Serhou Guirassy marcó hat-trick en el 1-3 del Barcelona vs Borussia Dortmund. (Video: FoxSports)