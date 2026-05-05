Gol de Bukayo Saka para el 1-0 del Arsenal vs. Atlético de Madrid. (Video: ESPN)
Gol de Bukayo Saka para el 1-0 del Arsenal vs. Atlético de Madrid. (Video: ESPN)

Sin remates a puerta por parte del hasta los 44 minutos de juego, todo hacía pensar en una igualdad sin goles al descanso ante Atlético de Madrid, por la vuelta de las semifinales de la . Sin embargo, apareció el capitán ‘gunner’ Bukayo Saka para anotar tras un rebote ofrecido por el golero colchonero Jan Oblak. Antes del gol, la posesión fue marcadamente a favor de los dueños de casa, pero sin profundidad ni disparos inquietantes, como sí los tuvo el equipo de Diego Simeone. Cabe mencionar que en el encuentro de ida empataron 1-1, por lo que todo se define Emirates Stadium de Londres.

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