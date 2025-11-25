Gol de Estevao para el 2-0 de Chelsea vs. Barcelona. (Video: +Sport)
ya vence por 2-0 al en Stamford Bridge. Los ‘blues’ lograron anotar el segundo gol del partido tras un golazo de Estevao quien recibió un pase de Reece James, se sacó a los defensores ‘azulgranas’, alzó la mirada y le rompió el arco a Joan García a los 55 minutos del partido por la . Cabe resaltar que el conjunto de Hansi Flick se quedó con un jugador menos tras al expulsión de Araújo a los 44 minutos del primer tiempo.

