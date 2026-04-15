Gol de Arda Güler para el 1-0 del Real Madrid vs. Bayern Múnich. (Video: ESPN)
Gol de Arda Güler para el 1-0 del Real Madrid vs. Bayern Múnich. (Video: ESPN)

salió en busca de igualar la serie de cuartos de final ante y lo consigue antes de llegar al primer minuto de juego, con gran definición de Arda Güler, tras error en salida del golero Manuel Neuer. Sin embargo, cinco minutos más tarde Aleksandar Pavlović logró el empate parcial para darle tranquilidad a los fanático en el Allianz Arena de Múnich. Como se recuerda, el encuentro de ida de los cuartos de final de la , disputado en Madrid, fue victoria bávara por 2-1, con goles de Luis Díaz y Harry Kane. El descuento blanco en aquel partido fue de Kylian Mbappé.

Gol de Aleksandar Pavlović para el 1-1:

Gol de Aleksandar Pavlović para el 1-1 del Bayern vs. Real Madrid. (Video: ESPN)
Gol de Aleksandar Pavlović para el 1-1 del Bayern vs. Real Madrid. (Video: ESPN)
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