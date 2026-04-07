Gol de Luis Díaz. (VIDEO: ESPN)
Gol de Luis Díaz. (VIDEO: ESPN)

El delantero colombiano abrió el marcador a favor de Bayern Múnich sobre en el encuentro de ida por los cuartos de final de la Champions League. Esto ocurrió a los 41 minutos de juego, luego de una precisa asistencia de Serge Gnabry. La definición del sudamericano fue perfecta, sin nada que hacer para el portero ucraniano Andriy Lunin que se vio sorprendido con el remate a pierna derecha. El marcador al término de la primera mitad fue de 1-0 a favor de los alemanes.

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