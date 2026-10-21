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¡Su primera vez! Gol de Bernardo Silva para el 1-0 del Real Madrid vs. Leipzig
Bernardo Silva se sacó la mufa. Llegó al Real Madrid como una de las incorporaciones más importantes de la temporada, junto al entrenador José Mourinho, y este miércoles anotó su primer gol oficial con la ‘Casa Blanca’ ante Leipzig por la fase regular de la Champions League. Ocurrió a los 43 minutos de juego y solo tuvo que añadir un balón que dejó como rebote el portero rival en área chica. Antes, los locales ya habían avisado con varios remates, aunque los alemanes también tuvieron varias ocasiones de gol en el Estadio Santiago Bernabéu.