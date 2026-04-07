Gol de Harry Kane. (VIDEO: ESPN)
Gol de Harry Kane. (VIDEO: ESPN)

Apenas en los primeros instantes de la etapa del complemento, Bayern Múnich vuelve a golpear a Real Madrid y anota el 2-0 parcial, gracias a una excelente definición de , tras una precisa asistencia de Michael Olise. La jugada del gol nace de un balón perdido por parte del defensor español Álvaro Carreras que se quedó pidiendo una falta que no existió. Antes de culminar la primera parte, los bávaros abrieron el marcador con golazo del colombiano Luis Díaz.

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