Gol de Kylian Mbappé. (VIDEO: ESPN)
Gol de Kylian Mbappé. (VIDEO: ESPN)

se hace presente en el marcador para descontar la ventaja del Bayern Múnich sobre Real Madrid, por el encuentro de ida de los cuartos de final de la . El delantero francés aprovechó una precisa asistencia de Alexander Arnold para vencer al portero alemán Manuel Neuer que tenía, hasta ese momento, una actuación perfecta, evitando varios goles de los locales en el estadio Santiago Bernabéu. El resultado final fue de 2-1 a favor de los bávaros que habían anotado con goles de Luis Díaz y Harry Kane.

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