Gol de Mbappé para el 1-0 de Real Madrid vs. Mónaco. (Video: ESPN)
Gol de Mbappé para el 1-0 de Real Madrid vs. Mónaco. (Video: ESPN)

Como pasa a menudo en época de , la ley del ex se hizo presente. El vs. tenía a como uno de los principales protagonistas y ‘Kiki’ no defraudó. Cuando corrían los 4 minutos, un juego de pases terminó en los pies del delantero francés que estaba bien ubicado en el área. Con una media vuelta quedó frente a frente al arco para ejecutar el disparo y colocar el balón al lado imposible de atrapar para el portero rival. A los 25′, la fórmula se volvió a repetir porque Kylian apareció en el área para recibir un pase de Vinicius y definir solo frente al arco.

Doblete de Kylian Mbappé para el 2-0 de Real Madrid vs. Mónaco. (Video: ESPN)
Doblete de Kylian Mbappé para el 2-0 de Real Madrid vs. Mónaco. (Video: ESPN)

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS