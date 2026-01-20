Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
La ley del ex: goles y doblete de Kylian Mbappé para el 2-0 de Real Madrid vs. Mónaco
La ley del ex: goles y doblete de Kylian Mbappé para el 2-0 de Real Madrid vs. Mónaco
El delantero francés se ubicó correctamente y apareció en el área para recibir un pase, disparando así de manera potente hacia el arco. Minutos después, fue asistido por Vinicius para colocar el segundo.
Gol de Mbappé para el 1-0 de Real Madrid vs. Mónaco. (Video: ESPN)
Como pasa a menudo en época de Champions League, la ley del ex se hizo presente. El Real Madrid vs. Mónaco tenía a Kylian Mbappé como uno de los principales protagonistas y ‘Kiki’ no defraudó. Cuando corrían los 4 minutos, un juego de pases terminó en los pies del delantero francés que estaba bien ubicado en el área. Con una media vuelta quedó frente a frente al arco para ejecutar el disparo y colocar el balón al lado imposible de atrapar para el portero rival. A los 25′, la fórmula se volvió a repetir porque Kylian apareció en el área para recibir un pase de Vinicius y definir solo frente al arco.
Doblete de Kylian Mbappé para el 2-0 de Real Madrid vs. Mónaco. (Video: ESPN) SOBRE EL AUTOR
Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.