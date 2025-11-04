Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Cazador de goles! El doblete de Luis Díaz con Bayern vs. PSG en Champions League
El Bayern vs. PSG es uno de los partidos más atractivos de la fecha 4 de la etapa de liga de Champions League y fueron los ‘bávaros’, los encargados de dar el primer golpe. A los 3′, apareció Luis Díaz para encontrar un rebote en el área y rematar de manera potente para el 1-0 de los dirigidos por Vincent Kompany. A los 31′, un error en salida de Marquinhos fue aprovechado también por el ‘guajiro’ que quedó mano a mano con el portero rival y definió sin problemas. De esta manera, la visita se puso en ventaja en el Parque de los Príncipes ante el actual campeón de la competencia.
Doblete de Luis Díaz en Bayern vs. PSG. (Video: +foot)