Gol de Rodrygo para el 1-0 del Real Madrid vs Manchester City. (Video: Bein Sports))

El se perfiló como uno de los partidos más atractivos de la fecha 6 de fase de ; sin embargo, en los primeros minutos ambos equipos dejaron dudas. Eso sí, con el paso de los minutos, el local se encargó de dar el primer golpe. A los 28′, una jugada de contragolpe derivó en Jude Bellingham, quien asistió a que estaba ubicado fuera del área. El delantero brasileño corrió -ante la marca de un defensa- y encontró un espacio para ejecutar el disparo cruzado que fue imposible de atrapar. De esta manera, puso el 1-0 en el Santiago Bernabéu para la ventaja de los dirigidos por Xabi Alonso.

