¡Inalcanzable en el área! Golazo de Rodrygo para el 1-0 de Real Madrid vs. Manchester City
El Real Madrid vs. Manchester City se perfiló como uno de los partidos más atractivos de la fecha 6 de fase de Liga de Champions League; sin embargo, en los primeros minutos ambos equipos dejaron dudas. Eso sí, con el paso de los minutos, el local se encargó de dar el primer golpe. A los 28′, una jugada de contragolpe derivó en Jude Bellingham, quien asistió a Rodrygo que estaba ubicado fuera del área. El delantero brasileño corrió -ante la marca de un defensa- y encontró un espacio para ejecutar el disparo cruzado que fue imposible de atrapar. De esta manera, puso el 1-0 en el Santiago Bernabéu para la ventaja de los dirigidos por Xabi Alonso.
Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.