Gol de Erling Haaland puso el 1-1 del Manchester City vs Real Madrid en Champions League. (Video: ESPN)
Gol de Erling Haaland puso el 1-1 del Manchester City vs Real Madrid en Champions League. (Video: ESPN)

Sobre los 41 minutos del primer tiempo, puso el empate ante por la vuelta de los octavos de final de la en el Etihad Stadium. Tras el gol inicial de , que derivó en la expulsión de Bernardo Silva por mano dentro del área, llegó el 1-1 en los pies de , quien empujó el balón sin marca alguna. De todos modos, el equipo de Pep Guardiola necesita tres goles más para igualar la serie. Parece una tarea casi imposible.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS