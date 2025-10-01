Gol de Ferran Torres para el 1-0 de Barcelona vs PSG | VIDEO: ESPN
vence al en el Estadio Olímpico de Montjuic, España, por la jornada 2 de la fase de la liga de la . El gol llegó a los 19 minutos del primer tiempo gracias a Ferran Torres, quien puso el primero del partido a los 19 minutos tras asistencia de Marcus Rashford. Ferran se hizo un espacio entre los defensores para quedar mano a mano contra el portero Chavalier que nada pudo hacer para evitar el grito de gol culé.

