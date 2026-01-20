Gol de Franco Mastantuono para el 3-0 de Real Madrid vs. Mónaco. (Video: ESPN)
Gol de Franco Mastantuono para el 3-0 de Real Madrid vs. Mónaco. (Video: ESPN)

Tras una excelente jugada individual de Vinicius en el área, el balón quedó en los pies de Franco Mastantuono para definir de manera cruzada y ampliar la ventaja en el Santiago Bernabéu.

Noticia en desarrollo...

TAGS RELACIONADOS