Gol de Jude Bellingham para el 1-0 del Real Madrid vs Juventus | VIDEO: Fox Sports
Gol de Jude Bellingham para el 1-0 del Real Madrid vs Juventus | VIDEO: Fox Sports

vence a la en el Estadio Santiago Barnabéu gracias a la anotación de Jude Bellingham a los 57 minutos de partido por la . El tanto llegó tras una jugada individual de Vinicius Jr quien se sacó a 3 rivales Juventinos para posteriormente rematar al arco de Di Gregorio, quien corrió con la suerte que este remate pegó en el palo. Sin embargo, el portero italiano no se esperaba tener a un “nueve” camuflado en su área, ya que Jude Bellingham encontró el balón en el punto penal y solo la tuvo que empujar para anotar así el primer gol del partido.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS