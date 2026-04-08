Gol de Julián Álvarez para el 1-0 del Atlético de Madrid vs. Barcelona. (Video: ESPN)
Gol de Julián Álvarez para el 1-0 del Atlético de Madrid vs. Barcelona. (Video: ESPN)

Sobre el final de la primera parte, da el primer golpe en la serie de cuartos de final de la Champions League ante FC Barcelona. El autor del gol fue el argentino quien tomó la responsabilidad de rematar un tiro libre que terminó dentro del arco del golero culé Joan García. Pese al esfuerzo máximo de este último, no pudo evitar la anotación colchonera que se va al descanso con la ventaja. Un minuto antes, el defensor blaugrana Pau Cubarsí fue expulsado del encuentro.

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