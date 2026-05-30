Gol de Kai Havertz para el 1-0 del Arsenal vs. PSG por la final de la Champions League. (Video: ESPN)
Gol de Kai Havertz para el 1-0 del Arsenal vs. PSG por la final de la Champions League. (Video: ESPN)

Los hinchas recién se estaban acomodando en las gradas del Puskás Aréna, cuando sacó un sablazo para poner el 1-0 del sobre el , en la final de la Champions League 2025-26. El cuadro de Luis Enrique no ajustó el flanco izquierdo y quedó expuesto defensivamente, permitiendo que el delantero alemán se interne el área para marcar el primero de la tarde a los 6′. Matvéi Safónov no pudo hacer nada para evitar el tanto de los ‘Gunners’. ¡Tenemos final en Budapest!

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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