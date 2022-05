Cuando el Manchester City rozaba muy de cerca su segunda final de la UEFA Champions League, Rodrygo Goes, con un doblete en el complemento, mandó el partido a la prórroga e inició la épica del Real Madrid en el popular certamen continental. Sin embargo, Karim Benzema no quería faltar a su cita con el gol y apareció para anotar de penal el 3-1 de los ‘merengues’.

Durante los 90 minutos del tiempo reglamentario, las cosas no salieron como quiso el delantero francés. No obstante, el ‘Gato’ sabía que no podía faltar a su cita con el gol y, tras un centro raso de Rodrygo, se adelantó a Rúben Dias dentro del área para forzar la pena máxima a favor de los ‘merengues’.

Con la incertidumbre de si lo volvería a lanzar ‘a lo Panenka’ como lo hizo en la ida, el internacional de Francia no se complicó y mandó al cuero a su derecha, mientras que Ederson se lanzó al lado contrario y no pudo evitar el tanto.

Real Madrid vs Manchester City: lo que se viene

Tras el final de la llave por semifinales de la Champions League, cada equipo pondrá foco nuevamente en sus respectivas ligas locales, aunque en el caso del Real Madrid, ya solo por cumplir el calendario pues ganó el título el último fin de semana.

Sin embargo, los de Ancelotti aún tienen una prueba muy dura este domingo en LaLiga, cuando enfrenten al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano en otra edición del derbi madrileño.

Por su parte, el Manchester City pelea mano a mano el liderato de la Premier League con el Liverpool, al que le lleva apenas un punto de ventaja en el primero lugar. Los de Guardiola recibirán el domingo al Newcastle United.





