No cabe duda que el duelo entre Real Madrid vs. Manchester City, por la semifinal de ida de la Champions League, regaló muchas emociones de principio a fin. Y es que ambas escuadras mostraron un gran nivel y brillaron con auténticos golazos. Si bien los ‘merengues’ se adelantaron una diana de Vinicius Junior, los ‘Citizens’ hicieron lo suyo con una asombrosa definición de Kevin De Bruyne, quien emparejó el marcador en el Santiago Bernabéu.

El cuadro blanco pudo aumentar su ventaja en el inicio del complemento, pero los de Pep Guardiola no bajaron los brazos. En una acción, la cual causó mucha polémica por un presunto lateral que no fue cobrado, el mediocampista belga mandó el esférico al fondo de la red tras un potente remate con pierna derecha, que no pudo ser detenido por Thibaut Courtois.

Todo el banquillo del Real Madrid, incluido Carlo Ancelotti, saltó a reclamar al juez principal por no cobrar la acción previa. No obstante, el árbitro estuvo firme en su posición y el City aprovechó para recuperar el esférico con una buena jugada de Rodri, que jugó de manera inmediata con Grealish.

Sin pensarlo dos veces, el atacante inglés se la dejó a Gündogan, quien se encontraba de espalada. Pese a ello, le alcanzó para darle un pase medido a De Bruyne. Este último soltó un derechazo para emparejar el marcador en el minuto 67 del encuentro, que tuvo lugar en el Estadio Santiago Bernabéu.

Madrid vs. City: lo que se viene

Luego de enfrentar al equipo inglés, Real Madrid recibirá al Getafe el sábado 13 de mayo por la jornada 34 de LaLiga Santander. El partido está programado para jugarse en el Santiago Bernabéu desde las 2:00 p.m. (horario en Perú y Colombia). En estos momentos el cuadro de Ancelotti se ubica en el tercer puesto en la tabla, por detrás del Atlético de Madrid y el Barcelona.

Manchester City, por su parte, visitará al Everton en Goodison Park el domingo 14 de mayo por la fecha 36 de la Premier League. El encuentro está programado para disputarse desde las 8:00 a.m. (horario en Perú y Colombia). El equipo de Guardiola está luchando por el título de la liga y necesita ganar para mantener la ligera ventaja sobre Arsenal.

La próxima semana, el miércoles 17 de mayo, será la esperada semifinal de vuelta, donde el City y el Madrid definirán a uno de los finalistas de la Champions League. El encuentro se jugará en el Etihad Stadium desde las 2:00 p.m. (horario en Perú). Recuerda que podrás seguir todas las incidencias de la llave en la web de Depor. No te lo puedes perder.





