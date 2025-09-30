Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Con complicidad de Mastantuono! Gol de Kylian Mbappé para el 1-0 del Real Madrid vs Kairat por Champions League
Se pone adelante el conjunto visitante, que a pesar de las 11 horas de viaje que el tomó volar hasta Kazajistán, se impone en los primeros minutos del partido. Y es que el Real Madrid lo había estado buscando por los primeros minutos del partido, pero sufriendo también algunos apuros por la presión alta del Kairat, sin embargo fue eficaz en la primera oportunidad clara que tuvieron los ‘merengues’ por la vía de penal. Mastantuono cuando se metió al área, ganó una falta dentro de la misma ante la mala salida del portero rival y, desde los doce paso, fue Kylian Mbappé quien lo terminó canjeando por gol.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.