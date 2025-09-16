Gol de Mbappé para el 1-1 de Madrid vs. Marsella. (Video: ESPN)
Gol de Mbappé para el 1-1 de Madrid vs. Marsella. (Video: ESPN)

Muy poco duró el impacto del primer gol a . En el debut de la , Tim Weah a los 22’ puso el primer en el Santiago Bernabéu; sin embargo, los dueños de casa reaccionaron de manera rápida para equilibrar la balanza. En un contragolpe, Geoffrey Kondogbia derribó a Rodrygo en el área y el árbitro determinó penal. tomó el balón, rematando de manera potente para el lado imposible de Gerónimo Ruli. Fue así que estableció la paridad en el inicio de la etapa de liga de la competencia.

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS