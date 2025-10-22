Gol de Luis Díaz, Bayern Múnich 3-0 Brujas. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)
Gol de Luis Díaz, Bayern Múnich 3-0 Brujas. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)

Ya es goleada en el Allianz Arena. Antes del descanso, puso el 3-0 para el sobre el de Bélgica por la fecha 3 de la fase de liga de la . El guajiro le rompió el arco al portero Nordin Jackers, quien poco pudo hacer para desviar el potente remate del exLiverpool, tras pase de Konrad Laimer. Todo a los 34 minutos, cuando previamente Lennart Karl y Harry Kane adelantaron para los bávaros, que siguen a paso firme su paso por la ‘Orejona’. Cabe recordar que Bayern Múnich llega con paso perfecto en la Bundesliga, con siete triunfos en igual cantidad de partidos, y en la Champions League también sumaría un arranque ideal con su tercera victoria.

