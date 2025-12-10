Gol de Gvardiol puso el 1-1 del Manchester City vs Real Madrid por Champions League. (Video: ESPN)
El futbolista inglés apareció en el área para atrapar un reto, tras un cabezazo que despejó Courtois. De esta manera, colocó el empate parcial en el Santiago Bernabéu.

Noticia en desarrollo...

